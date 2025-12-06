Randonnée pour le Téléthon Rue de la Fraternité Saint-Léonard-de-Noblat
Rue de la Fraternité Halle Marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Le départ de la randonnée ouverte à tous sera donné depuis la halle marchande. L’itinéraire comprendra un passage par le Musée Gay-Lussac, où des animations seront proposées aux plus jeunes (visite au chapeau). L’activité se clôturera par une collation à la salle des fête dans le cadre du Téléthon 2025. .
Rue de la Fraternité Halle Marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 33 16 69 miauletousrando@gmail.com
