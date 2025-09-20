Randonnée pour les Journées du Patrimoine Parcours de santé Saint-Léonard-de-Noblat
Parcours de santé Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Miaulétous rando vous propose une randonnée de 6 kms au départ du parcours de santé à Beaufort avec visite exceptionnelle de l’église Saint-Martial et ascension du chêne de Clovis pour les plus courageux . .
Parcours de santé Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 33 16 69 miauletousrando@gmail.com
