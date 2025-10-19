Randonnée pour Octobre Rose Ecole primaire Donzy

Ecole primaire 30 Rue Général Leclerc Donzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

Venez nombreux pour cette randonnée pédestre dans le cadre d’Octobre Rose, où trois parcours de marche sont proposés 8, 15 et 18 km. Départ de 8h à 9h depuis l’école primaire. .

