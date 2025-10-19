Randonnée pour Octobre Rose Ecole primaire Donzy
Randonnée pour Octobre Rose Ecole primaire Donzy dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée pour Octobre Rose
Ecole primaire 30 Rue Général Leclerc Donzy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez nombreux pour cette randonnée pédestre dans le cadre d’Octobre Rose, où trois parcours de marche sont proposés 8, 15 et 18 km. Départ de 8h à 9h depuis l’école primaire. .
Ecole primaire 30 Rue Général Leclerc Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Randonnée pour Octobre Rose
German : Randonnée pour Octobre Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pour Octobre Rose Donzy a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire