Randonnée pour Octobre rose Sauviat-sur-Vige

Stade municipal Foyer des Jeunes Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

Manifestation en lien avec La Ligue Haute-Vienne, la totalité de la recette est reversée à La Ligue.

Au programme: Marche de 8 km, et Trail de 10 km, pas de classement ni de chronométrage, allure libre.

Départ à 9 h 30 du stade groupé. .

Stade municipal Foyer des Jeunes Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 30 58 26 aslbv87.cap@gmail.com

