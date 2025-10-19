Randonnée pour Octobre rose Sauviat-sur-Vige
Randonnée pour Octobre rose Sauviat-sur-Vige dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée pour Octobre rose
Stade municipal Foyer des Jeunes Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
2025-10-19
Manifestation en lien avec La Ligue Haute-Vienne, la totalité de la recette est reversée à La Ligue.
Au programme: Marche de 8 km, et Trail de 10 km, pas de classement ni de chronométrage, allure libre.
Départ à 9 h 30 du stade groupé. .
Stade municipal Foyer des Jeunes Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 30 58 26 aslbv87.cap@gmail.com
