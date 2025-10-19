Randonnée pour re-découvrir Évry-Courcouronnes Gare d’Évry Évry

Randonnée pour re-découvrir Évry-Courcouronnes Dimanche 19 octobre, 09h30 Gare d'Évry Essonne

Gratuit en s’inscrivant via l’adresse mail suivante : poleattractivite@evrycourcouronnes.fr

Début : 2025-10-19T09:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

Randonnée exceptionnelle pour re-découvrir Évry-Courcouronnes avec un regard nouveau, en partant à la découverte d’un véritable laboratoire d’architecture et d’urbanisme.

L’ancienne ville nouvelle d’Évry-Courcouronnes se parcourt comme un musée à ciel ouvert. Autour de sa gare et la Place des Droits de l’Homme, cette randonnée urbaine propose, en deux boucles de 5 km, de partir à la découverte d’une sélection de bâtiments ayant récemment reçu le label « Architecture Contemporaine Remarquable ». L’itinéraire passera aussi par des œuvres d’art urbain, traversera des parcs et évoquera des anecdotes de l’histoire culturelle et sociale de cette jeune ville dont les pages continuent de s’écrire aujourd’hui.

Quand : le dimanche 19 octobre à 9h30

Tarif : 5€ mais gratuit en s’inscrivant via l’adresse suivante : poleattractivite@evrycourcouronnes.fr

Parcours d’environ 10 kilomètres (possibilité de 2 boucles de 5km)

Recommandations :

• Repas tiré du sac pour le déjeuner (il sera compliqué d’effectuer des achats le jour-même). S’il fait froid, une boisson chaude est toujours appréciée !

• Prévoir des chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques

• Prévoir une couverture de pique-nique

Le rendez-vous est donné à 9h30 devant la gare d’Évry-Courcouronnes, sur la place de la Gare.

Si vous souhaitez uniquement participer à la deuxième partie de la randonnée, à savoir celle de l’après-midi, rendez-vous au même endroit, devant la gare d’Évry-Courcouronnes, à 14h.

Vous pouvez également vous joindre au pique-nique qui aura lieu dans le parc de Coquibus entre 12h50 et 13h50. Nous pourrons vous communiquer l’emplacement exact du pique-nique.

Gare d'Évry Place de la Gare 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France poleattractivite@evrycourcouronnes.fr

Balade urbaine

©Mairie d’Evry-Courcouronnes