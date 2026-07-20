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AGENDA · La Chapelle-Thècle

Randonnée pour Tous La Chapelle-Thècle

samedi 15 août 2026 · La Chapelle-Thècle

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
06:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
71470 La Chapelle-Thècle
Département
Saône-et-Loire
Tarif

La Chapelle-Thècle

Randonnée pour Tous

Salle des Fêtes La Chapelle-Thècle Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:30:00
fin : 2026-08-15 10:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Randonnée pour tous avec plusieurs circuits cyclo
40 km Openrunner 23194026. 60 km Openrunner 23344585. 90 km Openrunner 23468968. 120 km Openrunner 23300642. Départ à partir de 6h30.

Et marche avec circuits de 7, 12 et 18 km. Départ de 7h à 10h.

Ravitaillement sur tous les parcours sauf le 7 km (pédestre). Buvette. Buffet sur réservation au départ.   .

Salle des Fêtes La Chapelle-Thècle 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 09 60 67  didier.balorin@orange.fr

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English : Randonnée pour Tous

L’événement Randonnée pour Tous La Chapelle-Thècle a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)