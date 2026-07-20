Informations pratiques

La Chapelle-Thècle

Randonnée pour Tous

Salle des Fêtes La Chapelle-Thècle Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:30:00

fin : 2026-08-15 10:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Randonnée pour tous avec plusieurs circuits cyclo

40 km Openrunner 23194026. 60 km Openrunner 23344585. 90 km Openrunner 23468968. 120 km Openrunner 23300642. Départ à partir de 6h30.

Et marche avec circuits de 7, 12 et 18 km. Départ de 7h à 10h.

Ravitaillement sur tous les parcours sauf le 7 km (pédestre). Buvette. Buffet sur réservation au départ. .

Salle des Fêtes La Chapelle-Thècle 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 09 60 67 didier.balorin@orange.fr

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English : Randonnée pour Tous

L’événement Randonnée pour Tous La Chapelle-Thècle a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)