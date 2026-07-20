Randonnée pour Tous La Chapelle-Thècle
samedi 15 août 2026 · La Chapelle-Thècle
Informations pratiques
La Chapelle-Thècle
Randonnée pour Tous
Salle des Fêtes La Chapelle-Thècle Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:30:00
fin : 2026-08-15 10:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Randonnée pour tous avec plusieurs circuits cyclo
40 km Openrunner 23194026. 60 km Openrunner 23344585. 90 km Openrunner 23468968. 120 km Openrunner 23300642. Départ à partir de 6h30.
Et marche avec circuits de 7, 12 et 18 km. Départ de 7h à 10h.
Ravitaillement sur tous les parcours sauf le 7 km (pédestre). Buvette. Buffet sur réservation au départ. .
Salle des Fêtes La Chapelle-Thècle 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 09 60 67 didier.balorin@orange.fr
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English : Randonnée pour Tous
L’événement Randonnée pour Tous La Chapelle-Thècle a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)