Randonnée printanière Blancafort

Randonnée printanière

Ecole primaire Blancafort Cher

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 07:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Organisée par Blanca'Form, la randonnée printanière de Blancafort aura lieu le dimanche 22 mars.

Trois parcours balisés de 8, 14,6 et 17,8 km vous attendent au départ de l'école primaire (départs dès 7h30).

Accessible à tous, l'événement propose café d'accueil, ravitaillements et verre de l'amitié à l'arrivée.

Chiens admis en laisse. Pensez à apporter votre gobelet. 3 .

Ecole primaire Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire robinetseverine@laposte.net

English :

