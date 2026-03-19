Randonnée printanière

Commerveil Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Comité des Fêtes de Commerveil Pizieux vous propose une randonnée printanière au départ du plan d’eau de Mamers. Participation 2€

À partir de 18h, apéritif suivi d’un repas Boeuf bourguignon (10€).

Inscriptions auprès de

M. Chedhomme au 06 22 36 35 70

M. Gravouille au 06 74 89 60 07 .

Commerveil 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 36 35 70

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English :

L’événement Randonnée printanière Commerveil a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Maine Saosnois