Randonnée printanière Commerveil
Randonnée printanière Commerveil samedi 18 avril 2026.
Randonnée printanière
Commerveil Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Comité des Fêtes de Commerveil Pizieux vous propose une randonnée printanière au départ du plan d’eau de Mamers. Participation 2€
À partir de 18h, apéritif suivi d’un repas Boeuf bourguignon (10€).
Inscriptions auprès de
M. Chedhomme au 06 22 36 35 70
M. Gravouille au 06 74 89 60 07 .
Commerveil 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 36 35 70
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English :
L’événement Randonnée printanière Commerveil a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Maine Saosnois