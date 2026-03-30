Randonnée printanière “le réveil de la nature” Chennegy
Randonnée printanière “le réveil de la nature” Chennegy samedi 11 avril 2026.
Randonnée printanière “le réveil de la nature”
3 Rue des Fourmis Chennegy Aube
Tarif : – – Eur
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril CHENNEGY Randonnée printanière “le réveil de la nature” (9 km). A 14h30.
Partez à nos côtés sur les sentiers d’Othe-Armance afin de profiter du retour du printemps. La nature s’éveille, bourgeons naissants, chants d’oiseaux et autres petites bêtes, c’est le retour des beaux jours ! Respirez, marchez, laissez-vous guider au cœur de nos paysages baignés de cette douceur printanière. Une petite collation à la fin du parcours vous sera proposée afin de découvrir les douceurs de notre territoire.
Organisé par l’Office de Tourisme Othe-Armance.
Tarifs 8 € collation comprise
Pour toutes les visites et animations, inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur https://tourisme-chaource-othe-armance.com/2026/03/03/les-animations-de-printemps-de-loffice-de-tourisme/ 8 .
3 Rue des Fourmis Chennegy 10190 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com
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English :
L’événement Randonnée printanière “le réveil de la nature” Chennegy a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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