Randonnée printanière “le réveil de la nature” Étourvy

Samedi 18 avril ETOURVY Randonnée printanière “le réveil de la nature” (15 km). A 14h30.

Partez à nos côtés sur les sentiers d’Othe-Armance afin de profiter du retour du printemps. La nature s’éveille, bourgeons naissants, chants d’oiseaux et autres petites bêtes, c’est le retour des beaux jours ! Respirez, marchez, laissez-vous guider au cœur de nos paysages baignés de cette douceur printanière. Une petite collation à la fin du parcours vous sera proposée afin de découvrir les douceurs de notre territoire.

Organisé par l’Office de Tourisme Othe-Armance.

Tarifs 8 € collation comprise

Pour toutes les visites et animations, inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur https://tourisme-chaource-othe-armance.com/2026/03/03/les-animations-de-printemps-de-loffice-de-tourisme/ 8 .

