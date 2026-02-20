Randonnée printanière Rue de la Forestière Saudoy

Randonnée printanière

Rue de la Forestière Foyer Rural Saudoy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association Je Randonne à Marcilly organise une randonnée printanière le dimanche 26 avril 2026 à Saudoy.Tout public

Deux circuits sont proposés, 8 km et 13 km, pour profiter des paysages et du grand air dans une ambiance conviviale.

Les inscriptions et départs s’effectueront entre 8h30 et 9h30 au Foyer Rural.

Tarif

– 5€

– Gratuit pour les moins de 15 ans. .

Rue de la Forestière Foyer Rural Saudoy 51120 Marne Grand Est +33 7 86 35 07 09

English : Randonnée printanière

The association Je Randonne à Marcilly is organizing a spring hike on Sunday April 26, 2026 in Saudoy.

