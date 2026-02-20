Randonnée printanière Rue de la Forestière Saudoy
Randonnée printanière Rue de la Forestière Saudoy dimanche 26 avril 2026.
Randonnée printanière
Rue de la Forestière Foyer Rural Saudoy Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’association Je Randonne à Marcilly organise une randonnée printanière le dimanche 26 avril 2026 à Saudoy.Tout public
L’association Je Randonne à Marcilly organise une randonnée printanière le dimanche 26 avril 2026 à Saudoy.
Deux circuits sont proposés, 8 km et 13 km, pour profiter des paysages et du grand air dans une ambiance conviviale.
Les inscriptions et départs s’effectueront entre 8h30 et 9h30 au Foyer Rural.
Tarif
– 5€
– Gratuit pour les moins de 15 ans. .
Rue de la Forestière Foyer Rural Saudoy 51120 Marne Grand Est +33 7 86 35 07 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée printanière
The association Je Randonne à Marcilly is organizing a spring hike on Sunday April 26, 2026 in Saudoy.
L’événement Randonnée printanière Saudoy a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme de Sézanne et sa région