Randonnée printanière Vigoux
Randonnée printanière Vigoux vendredi 1 mai 2026.
Randonnée printanière
Rue de la République Vigoux Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 07:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Randonnée pédestre organisée par Familles Rurales.
Familles rurales vous proposent 3 parcours: 8, 12, 15 et 19 km. Ravitaillement maison et pot de l’amitié à l’arrivée. 3 .
Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25
English :
Walking tour organized by Familles Rurales.
German :
Von Familles Rurales organisierte Wanderung.
Italiano :
Visita a piedi organizzata da Familles Rurales.
Espanol :
Recorrido a pie organizado por Familles Rurales.
L’événement Randonnée printanière Vigoux a été mis à jour le 2025-10-08 par Destination Brenne