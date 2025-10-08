Randonnée printanière

Rue de la République Vigoux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée pédestre organisée par Familles Rurales.

Familles rurales vous proposent 3 parcours: 8, 12, 15 et 19 km. Ravitaillement maison et pot de l’amitié à l’arrivée. 3 .

Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25

English :

Walking tour organized by Familles Rurales.

German :

Von Familles Rurales organisierte Wanderung.

Italiano :

Visita a piedi organizzata da Familles Rurales.

Espanol :

Recorrido a pie organizado por Familles Rurales.

L’événement Randonnée printanière Vigoux a été mis à jour le 2025-10-08 par Destination Brenne