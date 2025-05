Randonnée producteur Les brebis du Lochois – Beaulieu-lès-Loches, 17 mai 2025 09:45, Beaulieu-lès-Loches.

Indre-et-Loire

Randonnée producteur Les brebis du Lochois 4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:45:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Randonnée producteur d’environ 1h jusqu’à la ferme Les brebis du Lochois. Accessible à tou.s.tes.

Une fois sur place tonte des brebis , dégustation de fromage de brebis puis pique-nique dans un pré mis à notre disposition (chacun.e apporte son pique-nique). Retour au bel îlot dans l’après-midi.

Possibilité d’une navette pour nous retrouver sur place. 3 .

4 Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

English :

Producer hike of about 1 hour to the Les brebis du Lochois farm. Accessible to all.

Once there: shearing of ewes, tasting of ewe’s milk cheese, picnic in a meadow provided (bring your own picnic). Return to the beautiful islet in the afternoon.

German :

Produzentenwanderung von ca. 1 Stunde bis zum Bauernhof Les brebis du Lochois. Für alle zugänglich.

Dort angekommen: Schur der Schafe, Verkostung von Schafskäse und Picknick auf einer Wiese, die uns zur Verfügung gestellt wurde (jeder bringt sein eigenes Picknick mit). Rückkehr zum schönen Inselchen am Nachmittag.

Italiano :

Passeggiata del produttore di circa 1 ora fino alla fattoria Les brebis du Lochois. Accessibile a tutti.

Una volta arrivati: tosatura delle pecore, degustazione di formaggio di latte di pecora e picnic in un prato fornito (portare il proprio picnic). Ritorno alla bella isoletta nel pomeriggio.

Espanol :

Paseo del productor de aproximadamente 1 hora hasta la granja Les brebis du Lochois. Accesible a todos.

Una vez allí: esquileo de las ovejas, degustación de queso de leche de oveja y picnic en un prado previsto (llevar su propio picnic). Regreso al hermoso islote por la tarde.

