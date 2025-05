Randonnée Qi Gong – Norroy-lès-Pont-à-Mousson, 21 mai 2025 14:00, Norroy-lès-Pont-à-Mousson.

Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-05-21 15:30:00

2025-05-21

2025-05-25

Randonnée Qi Gong à Norroy-lès-Pont-à-Mousson avec Michel Gérard, praticien de Qi Gong

Partir en forêt pour pratiquer une gymnastique traditionnelle chinoise, qui associe mouvements, maîtrise du souffle et concentration

Inscriptions lesmainsdutchi@gmail.com

Participation libre et conscienteTout public

.

Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est lesmainsdutchi@gmail.com

English :

Qi Gong walk in Norroy-lès-Pont-à-Mousson with Qi Gong practitioner Michel Gérard

Take to the forest to practice traditional Chinese gymnastics, combining movement, breath control and concentration

Registration: lesmainsdutchi@gmail.com

Free and conscious participation

German :

Qi Gong-Wanderung in Norroy-lès-Pont-à-Mousson mit dem Qi Gong-Praktiker Michel Gérard

Gehen Sie in den Wald, um eine traditionelle chinesische Gymnastik zu praktizieren, die Bewegungen, Atemkontrolle und Konzentration miteinander verbindet

Anmeldungen: lesmainsdutchi@gmail.com

Freie und bewusste Teilnahme

Italiano :

Passeggiata di Qi Gong a Norroy-lès-Pont-à-Mousson con Michel Gérard, praticante di Qi Gong

Andate nella foresta per praticare la ginnastica tradizionale cinese, combinando movimento, controllo del respiro e concentrazione

Per iscriversi: lesmainsdutchi@gmail.com

Partecipazione libera e consapevole

Espanol :

Paseo de Qi Gong en Norroy-lès-Pont-à-Mousson con Michel Gérard, practicante de Qi Gong

Salga al bosque para practicar la gimnasia tradicional china, que combina movimiento, control de la respiración y concentración

Para inscribirse: lesmainsdutchi@gmail.com

Participación libre y consciente

L’événement Randonnée Qi Gong Norroy-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-05-07 par OT PONT A MOUSSON