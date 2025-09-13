Randonnée Quad La Charolaise Saint-Quentin
Randonnée Quad La Charolaise Saint-Quentin samedi 13 septembre 2025.
Randonnée Quad La Charolaise
Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-09-13 10:00:00
La Team Quad X’trem organise une randonnée Quad le samedi 13 septembre !
Départ de Saint-Quentin à 11h, rendez-vous à partir de 10h.
Déjeuner vers 12h30 en restaurant cuisine maison.
Retour vers 19h à Saint-Quentin.
– Pilote 55€ / passager 35€
– Pilote 35€ / passager 30€
Information et inscription au 06 07 87 55 81 (Jauffray) ou au 06 86 04 37 54 (Sylvain). 55 .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 07 87 55 81
