Randonnée Quad La Charolaise

Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13

La Team Quad X’trem organise une randonnée Quad le samedi 13 septembre !

Départ de Saint-Quentin à 11h, rendez-vous à partir de 10h.

Déjeuner vers 12h30 en restaurant cuisine maison.

Retour vers 19h à Saint-Quentin.

Tarif public

– Pilote 55€ / passager 35€

Tarif Adhérent

– Pilote 35€ / passager 30€

Information et inscription au 06 07 87 55 81 (Jauffray) ou au 06 86 04 37 54 (Sylvain). 55 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 07 87 55 81

