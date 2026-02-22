Randonnée quads SSV Motos Terrain Fenioux
Randonnée quads SSV Motos Terrain Fenioux samedi 21 mars 2026.
Randonnée quads SSV Motos
Terrain La Girardière Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Une randonnée quads-SSV-Motos, avec repas est organisée par le Club AMOVA de Fenioux. .
Terrain La Girardière Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 04 83 24 clubamova@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée quads SSV Motos
L’événement Randonnée quads SSV Motos Fenioux a été mis à jour le 2026-02-21 par CC Val de Gâtine