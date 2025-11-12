Randonnée Raquette sous la pleine lune La Mongie Bagnères-de-Bigorre

Randonnée Raquette sous la pleine lune

La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-01-03 17:30:00

Début : 2026-01-03 17:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Balade à raquettes sous la pleine lune, puis apéro-tapas en gîte de montagne.

A partir de 8 ans.

Matériel obligatoire Tenue de ski Chaussures de randonnée ou après ski.

A partir de 45 euros/personne .

La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 44 94 86

English :

Snowshoe walk under a full moon, followed by an aperitif-tapas in a mountain gîte.

German :

Schneeschuhwanderung bei Vollmond, anschließend Aperitif-Tafel in einer Berghütte.

Italiano :

Passeggiata con le racchette da neve sotto la luna piena, seguita da un aperitivo in una baita di montagna.

Espanol :

Paseo con raquetas de nieve bajo la luna llena, seguido de un aperitivo en una casa rural de montaña.

