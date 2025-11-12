Randonnée Raquette sous la pleine lune La Mongie Bagnères-de-Bigorre
Randonnée Raquette sous la pleine lune La Mongie Bagnères-de-Bigorre samedi 31 janvier 2026.
Randonnée Raquette sous la pleine lune
La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 17:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Balade à raquettes sous la pleine lune, puis apéro-tapas en gîte de montagne.
A partir de 8 ans.
Matériel obligatoire Tenue de ski Chaussures de randonnée ou après ski.
A partir de 45 euros/personne .
La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 44 94 86
English :
Snowshoe walk under a full moon, followed by an aperitif-tapas in a mountain gîte.
German :
Schneeschuhwanderung bei Vollmond, anschließend Aperitif-Tafel in einer Berghütte.
Italiano :
Passeggiata con le racchette da neve sotto la luna piena, seguita da un aperitivo in una baita di montagna.
Espanol :
Paseo con raquetas de nieve bajo la luna llena, seguido de un aperitivo en una casa rural de montaña.
L’événement Randonnée Raquette sous la pleine lune Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65