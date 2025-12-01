Randonnée raquettes Après-midi au lac glacé de Gaube

RDV à Cauterets PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 13:00:00

fin : 2026-03-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les lundis et samedis

Cette randonnée en raquettes au lac de Gaube commence au parking du Pont d’Espagne à Cauterets, après une introduction à la pratique de la raquette à neige et à la technique de marche, votre accompagnateur en montagne s’écartera du chemin principal pour vous faire découvrir les cascades, laquets et autres merveilles qui sont légion dans cette belle forêt enneigée.

Après une succession de courtes montées et de petits plateaux, vous arriverez au lac gelé. Du lac, vous pourrez contempler la face nord du Vignemale, plus hautes montagnes des Pyrénées Françaises avec ses 3 298 m d’altitude. Pour couronner le tout, ce parcours est souvent l’occasion d’observer des isards de très près ! La randonnée en raquettes au lac de Gaube, à faire absolument lors de votre séjour !

– Sortie encadrée et animée par Acumpanyat.

– Réservation obligatoire.

– Sortie réalisable en les lundis et samedis après-midi (13h-18h) ou les lundis, vendredis et samedis en petite journée (10h-16h). .

RDV à Cauterets PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 87 04 93

English :

Every Monday and Saturday:

This snowshoe hike to Lac de Gaube starts from the Pont d?Espagne parking lot in Cauterets. After an introduction to snowshoeing and walking techniques, your mountain leader will take you off the main path to discover the waterfalls, laquets and other wonders that abound in this beautiful snow-covered forest.

After a succession of short climbs and small plateaus, you arrive at the frozen lake. From the lake, you can contemplate the north face of Le Vignemale, the highest mountain in the French Pyrenees at 3,298 m. To top it all off, this route is often an opportunity to see isards up close! The snowshoe hike to Lac de Gaube, a must-do during your stay!

L’événement Randonnée raquettes Après-midi au lac glacé de Gaube Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65