Randonnée raquettes au lac de Gaube PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Randonnée raquettes au lac de Gaube

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme de Cauterets Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les mardis, Randonnée à raquettes au lac de Gaube entre sous-bois enneigés et lac gelé.

Tous sens en éveil, nous vous proposons ce bel itinéraire avec, en toile de fond, le Vignemale (3298 m), seigneur des lieux.

Une belle approche de la montagne, sans difficulté.

– Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando.

– Réservation obligatoire.

– Sortie accessible à partir de 9 ans. .

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme de Cauterets Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61

English :

Every Tuesday, snowshoe hikes to Lac de Gaube between snow-covered undergrowth and a frozen lake.

All senses awakened, we propose this beautiful itinerary with the Vignemale (3298 m), lord of the place, as a backdrop.

It’s an easy way to get to know the mountains.

L’événement Randonnée raquettes au lac de Gaube Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65