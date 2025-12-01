Randonnée raquettes découverte à Gavarnie

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les lundis, petite randonnée à raquettes à la découverte du cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, joyau de nos montagnes, un décor grandiose pour une découverte de la pratique à raquettes en douceur. Moments de convivialité et de sérénité au coeur du Colosseum de la nature qui vous dévoilera une partie de ses secrets avec la complicité de votre guide. Pour en prendre plein les yeux !

– Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando.

– Réservation obligatoire.

– Sortie accessible à partir de 8 ans. .

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61

English :

Every Monday, a short snowshoe hike to discover the Cirque de Gavarnie, a UNESCO World Heritage site and the jewel of our mountains, a grandiose setting for a gentle introduction to snowshoeing. Enjoy moments of conviviality and serenity in the heart of the Colosseum of Nature , which will reveal some of its secrets to you with the help of your guide. A real feast for the eyes!

L’événement Randonnée raquettes découverte à Gavarnie Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65