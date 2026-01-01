Randonnée raquettes en nocturne Arc-sous-Cicon
Randonnée raquettes en nocturne Arc-sous-Cicon samedi 24 janvier 2026.
Randonnée raquettes en nocturne
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon Doubs
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
2026-01-24
A 19h.
Organisée par le Cyclo Arquillon.
Sortie nocturne avec lampes frontales en raquettes si enneigement ou à pied. Topo dans le secteur pour se balader à la nuit avec frontale (vin chaud le long du parcours) et retour à la base avec une pasta party à la salle d’accueil.
Se renseigner pour les tarifs de la balade du repas.
Inscriptions auprès de Mr Patoz. .
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 60 02 81
