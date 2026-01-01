Randonnée raquettes en nocturne

Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24

A 19h.

Organisée par le Cyclo Arquillon.

Sortie nocturne avec lampes frontales en raquettes si enneigement ou à pied. Topo dans le secteur pour se balader à la nuit avec frontale (vin chaud le long du parcours) et retour à la base avec une pasta party à la salle d’accueil.

Se renseigner pour les tarifs de la balade du repas.

Inscriptions auprès de Mr Patoz. .

Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 60 02 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée raquettes en nocturne

L’événement Randonnée raquettes en nocturne Arc-sous-Cicon a été mis à jour le 2026-01-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS