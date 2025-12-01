Randonnée raquettes en Val d’Azun Aucun

Randonnée raquettes en Val d’Azun

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2025-12-21

Tous les lundis, randonnée à raquettes accompagnée en Val d’Azun

Sortie en partie en sous-bois enneigé de la forêt montagnarde que nous traverserons avant d’atteindre les larges crêtes panoramiques, pour cette traversée sur les hauteurs du val d’Azun.

– Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando.

– Réservation obligatoire.

– Sortie accessible à partir de 10 ans. .

English :

Every Monday, accompanied snowshoe hikes in the Val d’Azun:

Part of this outing is spent in the snowy undergrowth of the mountain forest, which we cross before reaching the wide, panoramic ridges of the Val d’Azun heights.

