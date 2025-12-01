Randonnée raquettes en Val d’Azun Aucun
Randonnée raquettes en Val d’Azun
AUCUN Hautes-Pyrénées
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2025-12-21 09:30:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Tous les lundis, randonnée à raquettes accompagnée en Val d’Azun
Sortie en partie en sous-bois enneigé de la forêt montagnarde que nous traverserons avant d’atteindre les larges crêtes panoramiques, pour cette traversée sur les hauteurs du val d’Azun.
– Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando.
– Réservation obligatoire.
– Sortie accessible à partir de 10 ans. .
65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61
English :
Every Monday, accompanied snowshoe hikes in the Val d’Azun:
Part of this outing is spent in the snowy undergrowth of the mountain forest, which we cross before reaching the wide, panoramic ridges of the Val d’Azun heights.
