Randonnée raquettes et fondue Rue de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux

Rue de la Seigne Centre nordique de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
2026-02-28
L’association Les gentianes vous proposent de retrouver vos voisins et vos amis pour une balade dans les bois. Après la balade, nous nous retrouverons pour une fondue géante à partir de vingt heures. N’hésitez pas à en parler à vos voisins et à inviter vos amis !
Réservation avant le 25 février !!
Option pâtes et jambon possible. .
Rue de la Seigne Centre nordique de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 88 90 93 les-gentianes-hv@laposte.net
