Randonnée raquettes et fondue Rue de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux

Randonnée raquettes et fondue

Rue de la Seigne Centre nordique de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 23:30:00

Date(s) :

2026-02-28

L’association Les gentianes vous proposent de retrouver vos voisins et vos amis pour une balade dans les bois. Après la balade, nous nous retrouverons pour une fondue géante à partir de vingt heures. N’hésitez pas à en parler à vos voisins et à inviter vos amis !

Réservation avant le 25 février !!

Option pâtes et jambon possible. .

Rue de la Seigne Centre nordique de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 88 90 93 les-gentianes-hv@laposte.net

