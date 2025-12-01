Randonnée raquettes et raclette PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Randonnée raquettes et raclette

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme de Cauterets Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 17:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2025-12-25

Tous les jeudis. Une sortie de randonnée nocturne, en raquettes, sur un terrain très facile, histoire de profiter des ambiances magiques de la nuit hivernale… Et une pause raclette tout en simplicité, bien au chaud en refuge, bref, que du bonheur !

Règlement du repas à prévoir en plus, sur place: 26€/pers.

Au menu Soupe, raclette avec pommes de terre, fromage et charcuterie du pays et dessert.

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme de Cauterets Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 87 04 93

English :

Every Thursday. A night outing on snowshoes, on very easy terrain, to enjoy the magical atmosphere of the winter night? And a simple raclette break in the warmth of a mountain hut in short, a real treat!

Additional cost of meal on site: 26?/pers.

Menu: Soup, raclette with potatoes, cheese and local charcuterie and dessert.

German :

Jeden Donnerstag. Eine Nachtwanderung mit Schneeschuhen in sehr leichtem Gelände, um die magische Atmosphäre der Winternacht zu genießen? Und eine einfache Raclette-Pause in einer warmen Berghütte, kurzum: Glück pur!

Die Kosten für das Essen müssen zusätzlich vor Ort bezahlt werden: 26 Euro pro Person.

Menü: Suppe, Raclette mit Kartoffeln, Käse und Wurstwaren aus dem Land und Dessert.

Italiano :

Ogni giovedì. Un’uscita notturna con le racchette da neve, su un terreno molto facile, per godersi la magica atmosfera della notte invernale? E una semplice pausa raclette nel calore di un rifugio: è tutto un divertimento!

Costo aggiuntivo del pasto da pagare in loco: 26€/persona.

Menu: zuppa, raclette con patate, formaggio e salumi locali e dessert.

Espanol :

Todos los jueves. Una salida nocturna con raquetas de nieve, por un terreno muy fácil, para disfrutar de la mágica atmósfera de la noche invernal.. Y una simple pausa para la raclette al calor de un refugio: ¡todo es diversión!

Coste adicional de la comida a pagar in situ: 26€/persona.

Menú: sopa, raclette con patatas, queso y charcutería local y postre.

