Randonnée raquettes Les Aventuriers Lieu-dit Coste des Artigous Nistos

Randonnée raquettes Les Aventuriers
Lieu-dit Coste des Artigous Col des Artigous Nistos Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-22 13:30:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Amoureux de la nature, entre adulte ou en famille.
Savourez l’hiver en randonnée raquettes demi-journée. dès 10 ans, 25€/personne
Tous les dimanches matin de l’hiver à 10h
Tous les lundis des vacances scolaires à 13h30
Lieu-dit Coste des Artigous Col des Artigous Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 76 67 09
English :
Nature lovers, adults and families.
Enjoy winter on a half-day snowshoe hike. from age 10, €25/person
Every Sunday morning in winter at 10 a.m
Every Monday during school vacations at 1:30 p.m
German :
Naturliebhaber, unter Erwachsenen oder mit der Familie.
Genießen Sie den Winter auf einer halbtägigen Schneeschuhwanderung. ab 10 Jahren, 25?/Person
Jeden Sonntagmorgen im Winter um 10 Uhr
Jeden Montag in den Schulferien um 13:30 Uhr
Italiano :
Amanti della natura, adulti e famiglie.
Godetevi l’inverno con un’escursione di mezza giornata con le racchette da neve. a partire da 10 anni, €25/persona
Ogni domenica mattina in inverno alle 10.00
Ogni lunedì durante le vacanze scolastiche alle 13.30
Espanol :
Amantes de la naturaleza, adultos y familias.
Disfrute del invierno en una excursión de media jornada con raquetas de nieve. a partir de 10 años, 25 €/persona
Todos los domingos por la mañana en invierno a las 10 h
Todos los lunes durante las vacaciones escolares a las 13h30
L’événement Randonnée raquettes Les Aventuriers Nistos a été mis à jour le 2025-11-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65