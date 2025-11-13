Randonnée raquettes Les Aventuriers Lieu-dit Coste des Artigous Nistos

Randonnée raquettes Les Aventuriers

Lieu-dit Coste des Artigous Col des Artigous Nistos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Amoureux de la nature, entre adulte ou en famille.

Savourez l’hiver en randonnée raquettes demi-journée. dès 10 ans, 25€/personne

Tous les dimanches matin de l’hiver à 10h

Tous les lundis des vacances scolaires à 13h30

Lieu-dit Coste des Artigous Col des Artigous Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 76 67 09

English :

Nature lovers, adults and families.

Enjoy winter on a half-day snowshoe hike. from age 10, €25/person

Every Sunday morning in winter at 10 a.m

Every Monday during school vacations at 1:30 p.m

German :

Naturliebhaber, unter Erwachsenen oder mit der Familie.

Genießen Sie den Winter auf einer halbtägigen Schneeschuhwanderung. ab 10 Jahren, 25?/Person

Jeden Sonntagmorgen im Winter um 10 Uhr

Jeden Montag in den Schulferien um 13:30 Uhr

Italiano :

Amanti della natura, adulti e famiglie.

Godetevi l’inverno con un’escursione di mezza giornata con le racchette da neve. a partire da 10 anni, €25/persona

Ogni domenica mattina in inverno alle 10.00

Ogni lunedì durante le vacanze scolastiche alle 13.30

Espanol :

Amantes de la naturaleza, adultos y familias.

Disfrute del invierno en una excursión de media jornada con raquetas de nieve. a partir de 10 años, 25 €/persona

Todos los domingos por la mañana en invierno a las 10 h

Todos los lunes durante las vacaciones escolares a las 13h30

