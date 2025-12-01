Randonnée raquettes Les traces du Pays Toy Lieu selon conditions. Barèges

Randonnée raquettes Les traces du Pays Toy

Lieu selon conditions. BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les mercredis cette randonnée en raquettes vous permettra de découvrir le Pays Toy, la vallée qui regroupe de nombreux villages dont Luz-Saint-Sauveur, Barèges et Gavarnie. Le parcours vous offrira de vastes paysages et superbes panoramas.

– Sortie encadrée et animée par Acumpanyat.

– Réservation obligatoire. .

Lieu selon conditions. BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 87 04 93

English :

Every Wednesday: this snowshoe trek takes you through the Pays Toy, a valley that includes many villages such as Luz-Saint-Sauveur, Barèges and Gavarnie. The route takes in vast landscapes and superb panoramas.

L’événement Randonnée raquettes Les traces du Pays Toy Barèges a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65