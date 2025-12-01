Randonnée raquettes Les traces du Pays Toy Lieu selon conditions. Barèges
Lieu selon conditions. BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tous les mercredis cette randonnée en raquettes vous permettra de découvrir le Pays Toy, la vallée qui regroupe de nombreux villages dont Luz-Saint-Sauveur, Barèges et Gavarnie. Le parcours vous offrira de vastes paysages et superbes panoramas.
– Sortie encadrée et animée par Acumpanyat.
– Réservation obligatoire. .
Lieu selon conditions. BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 87 04 93
English :
Every Wednesday: this snowshoe trek takes you through the Pays Toy, a valley that includes many villages such as Luz-Saint-Sauveur, Barèges and Gavarnie. The route takes in vast landscapes and superb panoramas.
