Randonnée raquettes Sous-bois enneigé au lac des Huats PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Randonnée raquettes Sous-bois enneigé au lac des Huats

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l'Office de Tourisme de Cauterets

Début : 2025-12-24 13:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2025-12-24

Tous les mercredis, Petite randonnée à raquettes accompagnée à Cauterets depuis le Pont d’Espagne.

Vous profiterez de la douceur des sous-bois de la forêt montagnarde et découvrirez le plus beau point de vue que la vallée de Gaube vous réserve le lac des Huats, niché au pied du mythique Vignemale. Ravissement et satisfaction personnelle garantis ! Tous sens en éveil, nous vous proposons ce bel itinéraire avec, en toile de fond, le Vignemale (3298 m), seigneur des lieux. Une belle approche de la montagne, sans grande difficulté pour les personnes en bonne forme physique et un décor grandiose pour ce site-phare des Pyrénées. Quant aux hardes d’isards, nul doute, elles vous accueilleront !

– Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando.

– Réservation obligatoire.

– Sortie accessible à partir de 9 ans. .

English :

Every Wednesday, accompanied snowshoe hikes to Cauterets from the Pont d’Espagne.

Enjoy the gentle undergrowth of the mountain forest and discover the most beautiful viewpoint the Gaube valley has to offer: Lac des Huats, nestled at the foot of the mythical Vignemale. Delight and personal satisfaction guaranteed! With all your senses awakened, we propose this beautiful itinerary with the Vignemale (3298 m), lord of the land, as a backdrop. It’s a great way to get to know the mountains, with no major difficulties for those in good physical shape, and a grandiose backdrop for this Pyrenean landmark. As for the herds of isards, there’s no doubt they’ll welcome you!

