Randonnée Rayon Cambremérien Les Monceaux Les Monceaux samedi 7 mars 2026.
Mairie Les Monceaux Calvados
Début : 2026-03-07 14:00:00
RDV Parking de la mairie aux Monceaux 14h pour une randonnée de 10km
Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire
– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep
– Site internet www.rayoncambremerien.fr
Mairie Les Monceaux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 32 77 52
English : Randonnée Rayon Cambremérien Les Monceaux
Meeting point Parking de la mairie aux Monceaux 2pm for a 10km walk
Car pool from Cambremer Parking de l’Europe at 1.30 pm sharp with compulsory mask
– 3.00€ or free for Ufolep licence holders
– Website: www.rayoncambremerien.fr
