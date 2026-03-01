Randonnée Rayon Cambremérien Les Monceaux

Mairie Les Monceaux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

RDV Parking de la mairie aux Monceaux 14h pour une randonnée de 10km

Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep

– Site internet www.rayoncambremerien.fr

RDV Parking de la mairie aux Monceaux 14h pour une randonnée de 10km

Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep .

Mairie Les Monceaux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 32 77 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Rayon Cambremérien Les Monceaux

Meeting point Parking de la mairie aux Monceaux 2pm for a 10km walk

Car pool from Cambremer Parking de l’Europe at 1.30 pm sharp with compulsory mask

– 3.00€ or free for Ufolep licence holders

– Website: www.rayoncambremerien.fr

L’événement Randonnée Rayon Cambremérien Les Monceaux Les Monceaux a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Lisieux Normandie Tourisme