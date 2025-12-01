RANDONNÉE RÉCONFORT Formiguères
Tarif : 5 – 5 – 5
Début : 2025-12-29 09:00:00
fin : 2025-12-29 12:30:00
2025-12-29
Partez pour une randonnée détente accompagnée jusqu’au refuge du col del Torn.
1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
English :
Take a relaxing guided hike to the Col del Torn refuge.
L’événement RANDONNÉE RÉCONFORT Formiguères a été mis à jour le 2025-12-10 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES