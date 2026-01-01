Randonnée régulière Cluny

Randonnée régulière

Parking de la Piscine Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 09:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-01-22 2026-02-26 2026-03-26 2026-04-23 2026-05-28 2026-06-25

Bouger ensemble, à votre rythme !

Pour qui ? les débutants, patients chroniques, seniors, actifs, aidants, tous niveaux. Accessible en fauteuil roulant (parcours 1).

Pourquoi ? pour reprendre une activité physique adaptée, pour améliorer votre moral et votre forme, pour rencontrer d’autres habitants de Cluny dans une ambiance conviviale.

Ouels parcours ?

Niveau 1 1–2 km (très doux, pauses fréquentes). Niveau 2 3–4 km (terrain plat ou léger dénivelé). Niveau 3 5–6 km (rythme dynamique).

Prévoir des chaussures confortables et adaptées, gourde, chapeau ou casquette, bonnet selon la météo, bâtons de marche fortement recommandés (prêt ou location possible se renseigner auprès de la référente).

Encadré par des professionnels de santé (Référente Geneviève, infirmière asalée).

Infos par téléphone au ou directement au secrétariat de la Maison de Santé. Inscription obligatoire. .

Parking de la Piscine Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 56 30 64

English : Randonnée régulière

