Randonnée repas d’Enfance Action Saint-Jory-las-Bloux
Randonnée repas d’Enfance Action Saint-Jory-las-Bloux dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée repas d’Enfance Action
Salle des fêtes Saint-Jory-las-Bloux Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Boucle du Vélorail 7 km.
Randonnée 5€ randonnée + repas 17€.
Repas à la salle des fêtes sur réservation.
Salle des fêtes Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 40 28 26
English : Randonnée repas d’Enfance Action
Vélorail loop 7 km.
Hike 5? hike + meal 17?
Meal at the village hall on reservation.
German : Randonnée repas d’Enfance Action
Vélorail-Runde 7 km.
Wanderung 5 ? Wanderung + Essen 17 ?
Essen im Festsaal Reservierung erforderlich.
Italiano :
Anello Vélorail 7 km.
Escursione 5? escursione + pasto 17?
Pasto presso la sala del villaggio prenotazione obbligatoria.
Espanol : Randonnée repas d’Enfance Action
Bucle Vélorail 7 km.
Caminata 5? caminata + comida 17?
Comida en el salón del pueblo reserva obligatoria.
L’événement Randonnée repas d’Enfance Action Saint-Jory-las-Bloux a été mis à jour le 2025-10-02 par Isle-Auvézère