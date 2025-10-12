Randonnée repas d’Enfance Action Saint-Jory-las-Bloux

Randonnée repas d’Enfance Action Saint-Jory-las-Bloux dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée repas d’Enfance Action

Salle des fêtes Saint-Jory-las-Bloux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Boucle du Vélorail 7 km.

Randonnée 5€ randonnée + repas 17€.

Repas à la salle des fêtes sur réservation.

Boucle du Vélorail 7 km.

Randonnée 5€ randonnée + repas 17€.

Repas à la salle des fêtes sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 40 28 26

English : Randonnée repas d’Enfance Action

Vélorail loop 7 km.

Hike 5? hike + meal 17?

Meal at the village hall on reservation.

German : Randonnée repas d’Enfance Action

Vélorail-Runde 7 km.

Wanderung 5 ? Wanderung + Essen 17 ?

Essen im Festsaal Reservierung erforderlich.

Italiano :

Anello Vélorail 7 km.

Escursione 5? escursione + pasto 17?

Pasto presso la sala del villaggio prenotazione obbligatoria.

Espanol : Randonnée repas d’Enfance Action

Bucle Vélorail 7 km.

Caminata 5? caminata + comida 17?

Comida en el salón del pueblo reserva obligatoria.

L’événement Randonnée repas d’Enfance Action Saint-Jory-las-Bloux a été mis à jour le 2025-10-02 par Isle-Auvézère