Informations pratiques

Taxat-Senat

Randonnée / Repas

Taxat-Senat Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Repas pâté aux pommes de terre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand randonnée et repas organisés par le Foyer Rural de Taxat-Senat randonnée pédestre de 8 kilomètres et repas avec pâté aux pommes de terre Réservation repas jusqu’au 14 août

.

Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Wine and Food Festival: hike and meal organized by the Foyer Rural de Taxat-Senat: an 8-kilometer hike and a meal featuring potato pie Meal reservations accepted until August 14

L’événement Randonnée / Repas Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule