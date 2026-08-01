Randonnée / Repas Taxat-Senat
vendredi 21 août 2026 · Taxat-Senat
Informations pratiques
Taxat-Senat
Randonnée / Repas
Taxat-Senat Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Repas pâté aux pommes de terre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand randonnée et repas organisés par le Foyer Rural de Taxat-Senat randonnée pédestre de 8 kilomètres et repas avec pâté aux pommes de terre Réservation repas jusqu’au 14 août
.
Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Wine and Food Festival: hike and meal organized by the Foyer Rural de Taxat-Senat: an 8-kilometer hike and a meal featuring potato pie Meal reservations accepted until August 14
L’événement Randonnée / Repas Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule