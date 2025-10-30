Randonnée Roller Halloween 2025 | Nantes-Roller Place Ricordeau Nantes

Randonnée Roller Halloween 2025 | Nantes-Roller Place Ricordeau Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 20:30 – 22:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public

Événement prévu le 23 octobre reporté au 30 octobre pour cause de météo. Informations sur l’événement C’est l’heure de sortir son meilleur déguisement ???? pour faire trembler la ville de Nantes ????.Comme chaque année, venez participer à la mythique randonnée roller spéciale Halloween. La randonnée empruntera le parcours événementiel A qui est accessible au plus grand nombre ! Une bonne occasion de sortir entre amis, en famille, avec les enfants…Une distribution de bonbons sera également de la partie !Faites nous peur !Plus d’information sur le site https://nantes-roller.com/Ou sur Instagram et Facebook

Place Ricordeau Centre-ville Nantes 44000