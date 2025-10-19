Randonnée Rose Grignols
halle Grignols Dordogne
Randonnées au profit de la Ligue contre le cancer du sein.
2 parcours 10 km (départ 9h), 5 km (départ 10h). Tarif d’inscription participation libre.
Vente de gâteaux, crêpes et objets divers. Concours pèse-panier.
Apéritif offert au retour. Repas à l’assiette (payant).
RDV sous la halle de la mairie de Grignols
Associations locales / Renseignements chitchat24@icloud.com .
halle Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 54 73 07
