Randonnée Rose Grignols

Randonnée Rose Grignols dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée Rose

halle Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Randonnées au profit de la Ligue contre le cancer du sein.

2 parcours 10 km (départ 9h), 5 km (départ 10h). Tarif d’inscription participation libre.

Vente de gâteaux, crêpes et objets divers. Concours pèse-panier.

Apéritif offert au retour. Repas à l’assiette (payant).

RDV sous la halle de la mairie de Grignols

Associations locales / Renseignements chitchat24@icloud.com .

halle Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 54 73 07

English : Randonnée Rose

German : Randonnée Rose

Italiano :

Espanol : Randonnée Rose

L’événement Randonnée Rose Grignols a été mis à jour le 2025-09-12 par Vallée de l’Isle en Périgord