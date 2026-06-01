Rupt

RANDONNEE

salle des fêtes de Rupt Rupt Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Venez marcher, partager et profiter de la nature en solo, en famille ou entre amis ! 4 parcours sont possibles, le choix s’offre à vous 5km, 8km, 10km ou 14,5km. Le départ du 14,5km se fait à 9h, celui du 10km à 9h30, celui du 8km à 10h et celui du 5km se fait à 10h30. Une boisson vous est offerte à l’arrivée ! Possibilité de manger sur place (tiré du sac). Il n’y aura aucun ravitaillement sur les parcours. Cette randonnée est organisée par l’association anim’ rupt. .

salle des fêtes de Rupt Rupt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 04 80

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English :

L’événement RANDONNEE Rupt a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville