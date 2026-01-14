Randonnée Parking de la mairie Saint-Aignan-sur-Ry
Rendez-vous le 15 février 2026 pour une randonnée de 10km à Saint-Aignan-sur-Ry!
Le point de départ sera à 9h au parking de la mairie de Saint-Aignan-sur-Ry
Pensez à prendre des bonnes chaussures de marches, casquette, gourde d’eau .
Parking de la mairie 1 Place des Acacias Saint-Aignan-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 91 77 89 eric.defosse@netcourrier.com
