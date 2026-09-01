Randonnée Lieu-dit Chambeau Saint-Andelain

Informations pratiques

Saint-Andelain

Randonnée

Lieu-dit Chambeau Départ de Chambeau Saint-Andelain Nièvre

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Participez à cette randonnée organisée par le comité des fêtes. Départ de Chambeau à 17h, pour 7 ou 12 km. Ravitaillement sur les 2 parcours. Ouvert à tous. Le verre de l’amitié vous sera offert à l’arrivée. .

Lieu-dit Chambeau Départ de Chambeau Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Bourgogne Coeur de Loire