Randonnée Lieu-dit Chambeau Saint-Andelain
dimanche 20 septembre 2026 · Lieu-dit Chambeau · Saint-Andelain
Informations pratiques
Saint-Andelain
Randonnée
Lieu-dit Chambeau Départ de Chambeau Saint-Andelain Nièvre
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Participez à cette randonnée organisée par le comité des fêtes. Départ de Chambeau à 17h, pour 7 ou 12 km. Ravitaillement sur les 2 parcours. Ouvert à tous. Le verre de l’amitié vous sera offert à l’arrivée. .
Lieu-dit Chambeau Départ de Chambeau Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Bourgogne Coeur de Loire