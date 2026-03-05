Randonnée Parking Saint-Astier
Randonnée Parking Saint-Astier mercredi 18 mars 2026.
Randonnée
Parking Gimel Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-03-18
2026-03-18
Circuits 2/3 km 5/6 km 8/9 km 10/12 km.
Départ des randonnées à 14h,
RDV sur le parking du complexe sportif de Gimel.
Trait d’Union .
Parking Gimel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 74 40 71
English : Randonnée
Hiking in) Saint-Astier, RDV parking near the sports complex of Gimel
Departure 2:00 pm.
Circuits 7/8 km and 10/12 km.
Le Trait D?union 06 24 74 40 71
