Randonnée Parking Saint-Astier

Randonnée

Randonnée Parking Saint-Astier mercredi 18 mars 2026.

Randonnée

Parking Gimel Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18

Date(s) :
2026-03-18

Circuits 2/3 km 5/6 km 8/9 km 10/12 km.

Départ des randonnées à 14h,
RDV sur le parking du complexe sportif de Gimel.

Trait d’Union
Circuits 2/3 km 5/6 km 8/9 km 10/12 km.

Départ des randonnées à 14h,
RDV sur le parking du complexe sportif de Gimel.

Trait d’Union   .

Parking Gimel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 74 40 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée

Hiking in) Saint-Astier, RDV parking near the sports complex of Gimel
Departure 2:00 pm.
Circuits 7/8 km and 10/12 km.

Le Trait D?union 06 24 74 40 71

L’événement Randonnée Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-04 par Vallée de l’Isle en Périgord

Prochains événements à Saint-Astier