Randonnée Saint Aubinaise – Saint-Aubin-du-Plain, 25 mai 2025 07:30, Saint-Aubin-du-Plain.

Deux-Sèvres

Randonnée Saint Aubinaise Salle des sports Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-05-25 07:30:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Randonnée Saint Aubinaise, avec plusieurs parcours: 2 circuits route de 45 et 66 km, 2 circuits VTT de 31 et 51 km, 3 circuits marche de 7, 10 et 13 km.

Ravitaillement sur tous les circuits. .

Salle des sports

Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 35 28 88

