Randonnée Saint-Avit-Sénieur: Histoires de plantes et de moines Saint-Avit-Sénieur

Randonnée Saint-Avit-Sénieur: Histoires de plantes et de moines

Le Bourg Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Envie d’en savoir plus sur Saint-Avit-Sénieur ? Cette abbaye si imposante au cœur du village est construite telle une forteresse sur les chemins de St Jacques.

Elle nous interroge sur son passé légende, vie des moines et plantes médicinales.

Tous ses secrets vous seront dévoilés durant la balade par votre guide professionnelle avant le réconfort d’un goûter de saison maison.

Parcours de 4,5 km

Durée 3h30 (goûter inclus)

Tarif 14 € ad 8 € enfant (5 15ans) .

Le Bourg Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71

