Randonnée Saint-Bomer
Randonnée Saint-Bomer dimanche 12 avril 2026.
Randonnée
Place de l’Église Saint-Bomer Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Partez à la découverte des environs !
Randonnée organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Bomer.
Deux parcours au choix 4 ou 9 km.
RDV à partir de 9h à la place de l’église de Saint-Bomer.
Ravitaillement prévu
Partez à la découverte des environs !
Randonnée organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Bomer.
Deux parcours au choix 4 ou 9 km.
RDV à partir de 9h à la place de l’église de Saint-Bomer.
Tarif 5€ par personne comprenant 1 café, 1 ravitaillement à mi-parcours et 1 apéritif à l’arrivée. 5 .
Place de l’Église Saint-Bomer 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cdfetesstbomer@gmail.com
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English :
Discover the surrounding area!
Organized by the Comité des Fêtes de Saint-Bomer.
Two routes to choose from: 4 or 9 km.
Meeting point from 9am at the church square in Saint-Bomer.
Refreshments provided
L’événement Randonnée Saint-Bomer a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE