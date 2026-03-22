Randonnée

Place de l’Église Saint-Bomer Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Partez à la découverte des environs !

Randonnée organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Bomer.

Deux parcours au choix 4 ou 9 km.

RDV à partir de 9h à la place de l’église de Saint-Bomer.

Ravitaillement prévu

Partez à la découverte des environs !

Randonnée organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Bomer.

Deux parcours au choix 4 ou 9 km.

RDV à partir de 9h à la place de l’église de Saint-Bomer.

Tarif 5€ par personne comprenant 1 café, 1 ravitaillement à mi-parcours et 1 apéritif à l’arrivée. 5 .

Place de l’Église Saint-Bomer 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cdfetesstbomer@gmail.com

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English :

Discover the surrounding area!

Organized by the Comité des Fêtes de Saint-Bomer.

Two routes to choose from: 4 or 9 km.

Meeting point from 9am at the church square in Saint-Bomer.

Refreshments provided

L’événement Randonnée Saint-Bomer a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE