Randonnée Saint-Bonnet-Tronçais
Randonnée Saint-Bonnet-Tronçais samedi 4 octobre 2025.
Randonnée
Saint-Bonnet-Tronçais Allier
L’association de Gym de Saint Plaisir organise une randonnée en forêt de Tronçais le 4 Octobre. Le RDV est donnée à 9h30 à la salle socio-culturelle de Saint Plaisir pour un covoiturage ou sur place à 10h.
Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 58 15 73 gym.stplaisir@gmail.com
English :
The Saint Plaisir Gym Association is organizing a hike in the Tronçais forest on October 4. Meeting point is at 9:30 am at the salle socio-culturelle in Saint Plaisir for car pooling, or on site at 10 am.
German :
Der Gym-Verein von Saint Plaisir organisiert am 4. Oktober eine Wanderung im Wald von Tronçais. Der RDV ist um 9:30 Uhr am soziokulturellen Saal von Saint Plaisir gegeben, um Fahrgemeinschaften zu bilden, oder um 10 Uhr vor Ort.
Italiano :
L’Associazione Palestra di Saint Plaisir organizza un’escursione nella foresta di Tronçais il 4 ottobre. Il punto d’incontro è alle 9.30 presso la Salle Socio-Culturelle di Saint Plaisir per il trasferimento in auto o alle 10.00 sul posto.
Espanol :
La asociación de gimnasia de Saint Plaisir organiza una excursión por el bosque de Tronçais el 4 de octubre. El punto de encuentro es a las 9.30 h en la Salle Socio-Culturelle de Saint Plaisir para compartir coche o a las 10 h in situ.
