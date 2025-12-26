Randonnée Saint-Fergeux

MAIRIE Aire Ardennes

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Rendez-vous 13h30 devant la mairie

.

MAIRIE Aire 08190 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25

English :

Meet at 1:30 p.m. in front of the town hall

L’événement Randonnée Saint-Fergeux Aire a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme