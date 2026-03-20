Randonnée Saint-Fréjoux
Randonnée Saint-Fréjoux dimanche 29 mars 2026.
Randonnée
Saint-Fréjoux Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’association Les Amis du Moulin Blanc organise une randonnée pédestre balisée de 9km dans les petits chemins autour de Saint-Fréjoux.
A l’arrivée goûter offert .
Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 91 10 clan.gorrand@gmail.com
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze