Randonnée

Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Les Amis du Moulin Blanc organise une randonnée pédestre balisée de 9km dans les petits chemins autour de Saint-Fréjoux.

A l’arrivée goûter offert .

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 91 10 clan.gorrand@gmail.com

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze