RANDONNÉE SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ « RAOUTA SAOUMAS » Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault

RANDONNÉE SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ « RAOUTA SAOUMAS » Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault 1 juillet 2025

RANDONNÉE SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ « RAOUTA SAOUMAS » A pieds Difficulté moyenne

RANDONNÉE SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ « RAOUTA SAOUMAS » Derrière la mairie rue du stade 34490 Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault Occitanie

Durée : 105 Distance : 520.0 Tarif :

“Raouta Saoumas”, ancien chemin muletier, abrupt et caillouteux,

utilisé autrefois par les bergers et leurs troupeaux, vous invite à suivre leurs pas. A travers ce parcours pittoresque, admirez le formidable travail des anciens, ces terrains en terrasses ceints de murets de pierres sèches et au loin le magnifique paysage sur la plaine.

Difficulté moyenne

https://www.haut-languedoc-vignobles.com/preparer/parcourir-nos-itineraires/fiches-randos-pedestres/randonnee-saint-nazaire-de-ladarez-raouta-saoumas-1949605 +33 4 67 36 67 13

English : RANDONNÉE SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ « RAOUTA SAOUMAS »

“Raouta Saoumas”, ancien chemin muletier, abrupt et caillouteux,

utilisé autrefois par les bergers et leurs troupeaux, vous invite à suivre leurs pas. A travers ce parcours pittoresque, admirez le formidable travail des anciens, ces terrains en terrasses ceints de murets de pierres sèches et au loin le magnifique paysage sur la plaine.

Deutsch : RANDONNÉE SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ « RAOUTA SAOUMAS »

“Raouta Saoumas”, ancien chemin muletier, abrupt et caillouteux,

utilisé autrefois par les bergers et leurs troupeaux, vous invite à suivre leurs pas. A travers ce parcours pittoresque, admirez le formidable travail des anciens, ces terrains en terrasses ceints de murets de pierres sèches et au loin le magnifique paysage sur la plaine.

Italiano :

raouta Saoumas, una vecchia mulattiera, ripida e sassosa,

utilizzato in passato dai pastori e dalle loro greggi, vi invita a seguire le loro orme. Lungo questo percorso pittoresco, si può ammirare l’enorme lavoro degli anziani, i terreni terrazzati circondati da bassi muri a secco e il magnifico paesaggio della pianura in lontananza.

Español : RANDONNÉE SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ « RAOUTA SAOUMAS »

“Raouta Saoumas”, ancien chemin muletier, abrupt et caillouteux,

utilisé autrefois par les bergers et leurs troupeaux, vous invite à suivre leurs pas. A travers ce parcours pittoresque, admirez le formidable travail des anciens, ces terrains en terrasses ceints de murets de pierres sèches et au loin le magnifique paysage sur la plaine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-01 par Hérault Tourisme