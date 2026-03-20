Randonnée Saint Roch Menomblet
Randonnée Saint Roch Menomblet lundi 6 avril 2026.
Randonnée Saint Roch
Menomblet Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Marcher à Menomblet, c’est le Pied !
Départ libre de 7h15 à 10h30, salle municipale.
– 5 circuits pédestres 6 km, 12 km, 16 km, 25 km et 30 km.
Ravitaillements sur les parcours sandwichs et boissons offerts à l’arrivée pensez à apporter votre gobelet.
Inscriptions payantes.
Renseignements par mail randonneurs.menomblet@gmail.com .
Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 11 02 35 randonneurs.menomblet@gmail.com
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English :
Walking in Menomblet is the Foot!
L’événement Randonnée Saint Roch Menomblet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin