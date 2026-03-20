Randonnée Saint Roch

Menomblet Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Marcher à Menomblet, c’est le Pied !

Départ libre de 7h15 à 10h30, salle municipale.

– 5 circuits pédestres 6 km, 12 km, 16 km, 25 km et 30 km.

Ravitaillements sur les parcours sandwichs et boissons offerts à l’arrivée pensez à apporter votre gobelet.

Inscriptions payantes.

Renseignements par mail randonneurs.menomblet@gmail.com .

Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 11 02 35 randonneurs.menomblet@gmail.com

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English :

Walking in Menomblet is the Foot!

L’événement Randonnée Saint Roch Menomblet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin