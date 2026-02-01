Randonnée Saint-Valentin

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 08:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Départ 8h 18kms, 8h30 12kms, 9h 8kms.

Repas sur réservation (apéritif, velouté de légumes et ses croûtons, hachis parmentier de canard, salade, fromage, dessert et café).

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com

English :

Departure 8am 18kms, 8:30am 12kms, 9am 8kms.

Meal on reservation (aperitif, vegetable velouté with croutons, duck hash, salad, cheese, dessert and coffee).

