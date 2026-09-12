Randonnée Salle de la Pavelle

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 14:00 –

Gratuit : oui Gratuit – Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior

Découvrez Les semelles vagabondes, le club de marche de Saint-Aignan de Grand Lieu et partez pour une randonnée sur la commune. Rendez-vous à 14h sur le parking de la Pavelle. Dans le cadre de la Semaine Bleue.

Salle de la Pavelle 44860



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