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Randonnée Salle de la Pavelle

mardi 6 octobre 2026 · Salle de la Pavelle

Randonnée Salle de la Pavelle

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Salle de la Pavelle
Adresse
2D rue du Pressoir Saint-Aignan de Grand Lieu
Ville
44860
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit - Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 - social@sagl.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 14:00 –
Gratuit : oui Gratuit – Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior 

Découvrez Les semelles vagabondes, le club de marche de Saint-Aignan de Grand Lieu et partez pour une randonnée sur la commune. Rendez-vous à 14h sur le parking de la Pavelle. Dans le cadre de la Semaine Bleue.

Salle de la Pavelle  44860


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